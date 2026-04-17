Dopo un lungo periodo di assenza, Sarah Ferguson è tornata pubblicamente, suscitando sorpresa tra i presenti per il suo aspetto cambiato. La donna è stata fotografata in un luogo apparentemente modesto, lontano dai riflettori e dallo stile di vita a cui era abituata. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei paparazzi, che hanno immortalato il momento in vari scatti. La sua apparizione ha suscitato reazioni di preoccupazione tra chi l’ha riconosciuta.

Il lungo esilio dorato di Sarah Ferguson è finalmente terminato sotto i flash dei paparazzi, svelando un rifugio che definire spartano sarebbe un eufemismo. Dopo ben 213 giorni di assenza totale dalle scene pubbliche — l’ultima volta era stata vista il 16 settembre 2025 per il funerale della Duchessa di Kent — l’ex Duchessa di York è stata rintracciata in un minuscolo villaggio austriaco. Nonostante il tentativo di mimetizzarsi con un berretto da baseball bianco e un cappotto blu mentre scendeva da un furgone Mercedes, la sua presenza in un resort alpino da 14.000 sterline a settimana non è passata inosservata. Secondo le ultime indiscrezioni, la Ferguson alloggerebbe in uno chalet da 2.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ma è lei?!”. Torna in pubblico ma è irriconoscibile: tutti preoccupati. Cosa è successo alla famosa

The New Gulag: Inside Russia's Brutal Prison System

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