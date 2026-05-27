Lukaku-Napoli futuro aperto | Sono contento di essere qui

Romelu Lukaku ha dichiarato di essere felice di essere a Napoli, esprimendo soddisfazione per la sua esperienza attuale. La sua permanenza nel club sembra ancora in discussione, ma il giocatore ha sottolineato il suo apprezzamento per l’ambiente e la città. Non sono state fornite indicazioni ufficiali sul proseguimento del contratto o eventuali trattative future.

Romelu Lukaku guarda al futuro con una certezza: a Napoli sta bene. Il centravanti belga, che ha ancora un anno di contratto con il club azzurro, ha ribadito il proprio legame con la società e con Antonio Conte. Lo ha fatto a margine dell’evento per i 30 anni della P&P Sports Management, agenzia che cura i suoi interessi. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante ha tracciato innanzitutto il bilancio della stagione. Il Napoli puntava a tornare tra le prime quattro. Alla fine è arrivato un secondo posto, alle spalle di un’Inter ritenuta superiore nel corso del campionato. Lukaku ha poi rivolto un pensiero anche alla Roma, qualificata in Champions League, sottolineando le difficoltà incontrate da Milan e Juventus. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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LUKAKU NAPOLI È FINITA COMUNICATO NAPOLI DURISSIMO CONTRO DI LUI

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