Calhanoglu a Dazn | Futuro? Vediamo qui sono contento Ringrazio Chivu | dentro siamo rimasti sempre vicini

Hakan Calhanoglu ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un’intervista a Dazn, in cui ha parlato del suo attuale stato d’animo e della sua situazione contrattuale. Il centrocampista ha affermato di sentirsi soddisfatto del momento presente e ha ringraziato l’allenatore per il supporto dimostrato durante la sua permanenza in squadra. Ha anche menzionato il rapporto stretto con Chivu, sottolineando che tra loro i rapporti sono rimasti sempre solidi. Sul futuro, ha detto che preferisce attendere e vedere come andranno le cose.

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