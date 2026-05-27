lucia ilardo non ci sta e replica alle dichiarazioni di raul dumitras

Lucia Ilardo ha risposto alle dichiarazioni di Raul Dumitras, ex concorrente del Grande Fratello. La donna ha preso posizione pubblicamente, commentando quanto affermato dall’ex gieffino. Le sue parole sono state condivise sui social media, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni di Dumitras. La replica si concentra su chiarimenti riguardanti fatti e circostanze specifiche, senza entrare in analisi o valutazioni personali.

Lucia Ilardo si espone su Raul Dumitras: ecco le parole dell’ex gieffina. Raul Dumitras stando a quanto riporta La Velenosa del Gossip ha risposto nelle ultime ore alle numerose domande dei suoi follower, e alla domanda su Lucia Ilardo ha risposto: “Ci siamo sentiti, le ho spiegato il mio punto di vista e potremo forse non essere come spesso è accaduto, della stessa idea. Non ne parlo perché veramente non c’è nulla da dire e poi prendo le distanze perché non sono uno a cui piace cavalcare un qualcosa che non esiste, semplicemente continuo ad essere Raul, con tutta l’onestà del mondo. Io ragazzi potrei anche parlare tanto, giocare su questa cosa, fare finta che ci sia chissà che, semplicemente non c’è nulla da dire. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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