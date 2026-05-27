GF Vip | Raul Dumitras chiude con Lucia Ilardo lei replica

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, Raul Dumitras ha dichiarato di aver chiuso la relazione con Lucia Ilardo. La donna ha risposto sui social, riaccendendo l'attenzione sulla vicenda. Dumitras ha specificato di aver preso le distanze, mentre Ilardo ha replicato pubblicamente, mantenendo il confronto sui social. La questione resta al centro dell'attenzione mediatica senza ulteriori dettagli o sviluppi.

Dopo il GF Vip, il rapporto tra Raul Dumitras e Lucia Ilardo continua a far discutere. Lui prende le distanze e chiarisce la situazione, ma la replica social dell'ex gieffina riaccende il gossip. Il post Grande Fratello Vip continua a regalare colpi di scena tra i suoi ex protagonisti. Questa volta al centro dell'attenzione ci sono Raul Dumitras e Lucia Ilardo, il cui rapporto è tornato a far parlare i fan dopo una serie di dichiarazioni social che hanno riacceso il dibattito sulle dinamiche nate all'interno della Casa. Il rapporto tra Raul Dumitras e Lucia Ilardo nella Casa Durante il percorso nel reality show, Raul Dumitras e Lucia Ilardo si erano progressivamente avvicinati. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Raul Dumitras chiarisce il suo rapporto con Lucia Ilardo dopo il Grande Fratello VIP

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