Lovrén In The City il tour della bellezza arriva a Firenze

Il tour “Lovrén In The City”, dedicato alla bellezza, farà tappa a Firenze dal 29 al 31 maggio. L’Airstream originale americano di Lovrén sarà presente presso il Centro Commerciale “I Gigli” in via San Quirico 165 a Campi Bisenzio. La struttura rimarrà aperta durante queste date, offrendo un’esperienza itinerante ai visitatori interessati. La presenza del veicolo si svolgerà in orari ancora non specificati.

“Lovrén In The City”, lo speciale tour pensato per offrire un'esperienza itinerante dedicata alla bellezza, arriva a Firenze: l’Airstream originale americano di Lovrén stazionerà presso il Centro Commerciale “I Gigli” (via San Quirico 165 - Campi Bisenzio), nelle date 29, 30 e 31 maggio dalle ore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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