Loizzo Lega | Sul social freezing serve approccio realistico e non ideologico

Da webmagazine24.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il leader della Lega ha affermato che il social freezing deve essere affrontato con un approccio realistico, evitando posizioni ideologiche. Ha spiegato che molte donne ricorrono a questa procedura perché non hanno ancora stabilità economica e lavorativa, e non perché non vogliano avere figli. La discussione, secondo il politico, dovrebbe concentrarsi sulle condizioni che portano a questa scelta e non su motivazioni ideologiche.

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(Adnkronos) – "Il tema del social freezing va affrontato con realismo e senza ideologie. Non si tratta di donne che non vogliono avere figli, ma spesso di donne che non possono, perché non hanno ancora una stabilità economica e lavorativa sufficiente". Lo ha detto la deputata della Lega Simona Loizzo, intervenuta da remoto all'evento 'Qui,. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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