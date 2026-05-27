Il leader della Lega ha affermato che il social freezing deve essere affrontato con un approccio realistico, evitando posizioni ideologiche. Ha spiegato che molte donne ricorrono a questa procedura perché non hanno ancora stabilità economica e lavorativa, e non perché non vogliano avere figli. La discussione, secondo il politico, dovrebbe concentrarsi sulle condizioni che portano a questa scelta e non su motivazioni ideologiche.

(Adnkronos) – "Il tema del social freezing va affrontato con realismo e senza ideologie. Non si tratta di donne che non vogliono avere figli, ma spesso di donne che non possono, perché non hanno ancora una stabilità economica e lavorativa sufficiente". Lo ha detto la deputata della Lega Simona Loizzo, intervenuta da remoto all'evento 'Qui,. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Conti pubblici, P.Chigi: in Dfp approccio realistico e responsabileIl Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica (DFP) 2026, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.

Referendum sulla giustizia, Grossi: "Bisogna attenersi al testo, no ad un approccio ideologico e di parte"Tra poco più di dieci giorni gli italiani sono chiamati a votare tramite referendum sulla riforma dell’ordinamento giurisdizionale proposta dal...

Temi più discussi: Loizzo (Lega): Alle amministrative importante la nostra unità; Loizzo (Lega), I cittadini riconoscono l’impegno della nostra classe dirigente.; Loizzo contro il manager di Bob Sinclar: Cosenza non è una piazza di paese · CosenzaChannel.it; Loizzo al manager di Bob Sinclair: Abbia rispetto per Cosenza.

Loizzo (Lega): Sul social freezing serve approccio realistico e non ideologico'Non si tratta di donne che non vogliono avere figli, ma spesso non possono perché non hanno ancora una stabilità economica e lavorativa' ... adnkronos.com

Loizzo (Lega): Necessario rivedere professioni sanitariePer la Lega è prioritario valorizzare tutti gli operatori sanitari e lavorare fin da subito ad una revisione del sistema delle professioni sanitarie, alla luce della carenza di diversi profili, del ... quotidianosanita.it