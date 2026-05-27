lo sciopero penalizza gli artigiani

Notizia in breve

Gli artigiani denunciano che lo sciopero ha causato perdite significative, con salari ridotti e cantieri sospesi. Segnalano inoltre che i fondi pubblici vengono indirizzati verso il riarmo e il conflitto a Gaza, mentre il welfare viene smantellato. Le imprese artigiane chiedono interventi per tutelare le attività e ridurre gli effetti negativi dello sciopero sulle loro aziende.