Lo sciopero penalizza gli artigiani
Gli artigiani denunciano che lo sciopero ha causato perdite significative, con salari ridotti e cantieri sospesi. Segnalano inoltre che i fondi pubblici vengono indirizzati verso il riarmo e il conflitto a Gaza, mentre il welfare viene smantellato. Le imprese artigiane chiedono interventi per tutelare le attività e ridurre gli effetti negativi dello sciopero sulle loro aziende.
RHO "Salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza". Queste le motivazioni dello sciopero generale proclamato per venerdì dai sindacati autonomi e di base. Una protesta che rischia di impattare su “Anteprima d’estate“, la manifestazione promossa da Artigiano in Fiera. "Gli inevitabili disagi logistici, in particolare nel settore dei trasporti - dicono gli porganizzatori dell’evento in Fiera - rischiano di incidere sull’afflusso di pubblico, con possibili ripercussioni sugli oltre 1.000 artigiani provenienti da 50 Paesi presenti alla manifestazione, molti dei quali arrivano da aree segnate da conflitti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Temi più discussi: Lo sciopero penalizza gli artigiani; Anteprima d’estate: il paradosso che penalizza gli artigiani dei Paesi in guerra; Istituti tecnici, si parla della riforma; Disagi estivi: gli artigiani in protesta per gli scioperi in corso.
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