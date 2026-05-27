Il Milan ha licenziato l’amministratore delegato, il direttore sportivo, l’allenatore e il direttore tecnico. Ora sono in corso le ricerche per individuare i loro sostituti. La società sta affrontando una vera e propria rivoluzione sia a livello dirigenziale che tecnico. Nel frattempo, si attende una risposta da parte di un possibile nuovo allenatore, con un progetto che potrebbe essere bocciato.

Terzo giorno per il nuovo Milan targato Ibrahimovic. Cardinale ha azzerato società e guida tecnica, per cui sono in programma incontri con DS, allenatori e dirigenti. Ieri prima tornata di incontri a Vienna, con proprietario, advisor e Calvelli presenti. Intanto Iraola, il nome più caldo per la panchina, sembra raffreddarsi: non sarebbe convinto del budget di mercato esiguo dei rossoneri. Rimangono in corsa altri profili, tutti stranieri: dai dirigenti agli allenatori contattati, pare non ci sia neanche un italiano. Xavi resta un profilo forte per la panchina, mentre Rangnick potrebbe ricoprire il ruolo di DT. Noi rimaniamo appostati sotto Casa Milan con i nostri inviati a caccia di news e retroscena. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Si aspetta una risposta da Iraola:progetto bocciato?

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