Durante la tappa odierna del Giro d’Italia 2026 è iniziata la pioggia, influendo sulla corsa. Le condizioni meteorologiche hanno portato le squadre rivali a intensificare gli sforzi, con alcuni team che stanno tirando per proteggere il leader della classifica generale. In particolare, il gruppo principale sta concentrando le energie su due corridori, Tudor e un team di riferimento. La corsa prosegue con queste dinamiche di squadra e condizioni di tempo variabili.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 15.28 Anche le squadre rivali hanno capito il pericolo rappresentato da Caruso, adesso in testa al plotone stanno tirando Tudor e Jayco AlUla. 15.26 Con questa situazione di corsa Damiano Caruso rientrerebbe nei primi dieci della generale. 15.25 Meno di 70 km alla conclusione, gli inseguitori pagano 2? da Cavagna. 15.22 Inizia a piovere forte sui corridoi davanti, mentre il gruppo è ancora al sole. Questa fase potrebbe cambiare ulteriormente, essendo che all’arrivo in questo momento il tempo è bello. 15.19 Lo sprint intermedio di Roncone sarà probabilmente vinto da Cavagna, mancondo poco più di 10 km. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia a piovere sulla corsa

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