Fiorentina Crystal Palace LIVE | diramate le formazioni ufficiali alle 21 si comincia!

Alle 21 si gioca la partita tra la Fiorentina e il Crystal Palace, con le formazioni ufficiali già annunciate. La gara è valida per una competizione europea e viene trasmessa in diretta. La cronaca del match include un tabellino, una sintesi delle azioni e la moviola. Seguirà anche un riepilogo di risultato e dettagli sui momenti più significativi del confronto.

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