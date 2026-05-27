L’Inter e Cristian Chivu hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto. La firma ufficiale è attesa a breve, confermando la permanenza dell’allenatore rumeno sulla panchina nerazzurra. Nel frattempo, sono state avanzate le prime richieste per il mercato estivo, senza dettagli specifici sui giocatori coinvolti. La trattativa si è conclusa positivamente, garantendo continuità ai piani tecnici della squadra.

L’ Inter e Cristian Chivu hanno definito l’accordo per il rinnovo del contratto, una mossa strategica che attende soltanto la firma ufficiale per certificare la permanenza dell’allenatore rumeno sulla panchina nerazzurra. Come rivelato dal Corriere dello Sport, l’intesa formale tra la dirigenza di Milano e i rappresentanti del tecnico è stata perfezionata nei giorni scorsi, formalizzando la reciproca intenzione di dare continuità a un ciclo sportivo che nell’ultima stagione ha prodotto risultati di rilievo. La firma sul nuovo vincolo contrattuale, attesa tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, prolungherà la scadenza del... 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter blinda Cristian Chivu: intesa raggiunta per il rinnovo del contratto e prime richieste per il mercato estivo

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L'INTERVISTA DI MISTER CRISTIAN CHIVU DOPO INTER 5-1 VENEZIA | INTERVIEW

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