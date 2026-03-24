Parte da Trieste il corridoio tra Europa e India

Da Trieste parte il nuovo collegamento tra Europa e India, segnando un passo importante nel trasporto tra i due continenti. Negli ultimi anni, si è rafforzata la rotta migratoria che collega il Bangladesh all’Europa passando per la Libia, attirando l’attenzione anche dell’Italia. La rotta coinvolge diverse regioni e rappresenta un elemento chiave nelle dinamiche di movimentazione internazionale.

Secondo il report, migliaia di cittadini bengalesi intraprendono ogni anno viaggi irregolari estremamente pericolosi, spesso passando attraverso il Medio Oriente e il Nord Africa prima di arrivare sulle coste italiane. Si tratta di una migrazione spinta da fattori economici, ma gestita da circuiti criminali transnazionali che operano con logiche sempre più sofisticate. Quasi un terzo degli arrivi dalla Libia lo scorso anno era composto da cittadini bengalesi. «Il Bangladesh è un Paese che si trova in una fase molto delicata. Con oltre 150 milioni di musulmani, il golpe contro Sheikh Hasina e la cosiddetta «rivoluzione studentesca» hanno riportato potere a movimenti islamici come Jamaat-e-Islami», afferma Vas Shenoy, autore del libro I semi dell’odio, che documenta la presenza di gruppi estremisti in Bangladesh. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Parte da Trieste il corridoio tra Europa e India Articoli correlati Tajani a Trieste: il 17 marzo si ridefinisce il corridoioIl Ministro degli Esteri Antonio Tajani è atteso a Trieste il 17 marzo per un incontro che si colloca nel cuore del Friuli-Venezia Giulia, regione di... 150 a Trieste: il blocco contro il Corridoio ImecIl tardo pomeriggio di martedì 17 marzo 2026 ha circa 150 cittadini radunarsi a Trieste per manifestare contro il Corridoio Imec. IMEC vs. BRICS: Europe Caught in a Geopolitical Storm Una selezione di notizie su Parte da Trieste il corridoio tra... Discussioni sull' argomento RYANAIR LANCIA L’OPERATIVO PER L’ESTATE 2026 A TRIESTE; Da Trieste alla Cina, in viaggio con l’Istituto culturale Nuove Vie della Seta; Dal banco al remo: il canottaggio incontra le scuole di Trieste; Da Venezia a Trieste in bici: a maggio pronta la ciclovia. Ciao a tutti! Vorrei chiedervi se su questo gruppo c'è qualcuno che è celiaco e ha viaggiato su MSC che parte da Venezia Marghera o Trieste, non avete avuto problemi con colazione, pranzo e cena L'agenzia mi ha detto di no per Venezia che non sono prep - facebook.com facebook