Sul ring, Giovanni e Giacomo indossano magliette da arbitri e si muovono tra le corde, mentre Danhausen, wrestler noto per il suo personaggio inquietante, osserva da vicino. La scena si svolge durante uno spettacolo di wrestling, con i due comici che imitano il ruolo di arbitri in modo giocoso. Nessuna competizione ufficiale si svolge, ma il pubblico ride per le gag tra i tre.

Avete mai visto Giovanni e Giacomo vestiti da arbitri su un ring? E soprattutto, cosa succede se i due decidono di fare il famoso inganno della "cadrega" a un personaggio come Danhausen? Il risultato è alquanto inaspettato e i due comici rischiano grosso! Prepararti a vivere l’atmosfera di “Clash in Italy”, il primo Premium Live Event ufficiale della storia della WWE in Italia su Netflix, che il 31 maggio sbarca a Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'inganno della "cadrega" in Wwe? Che risate con Giovanni, Giacomo e... Danhausen

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