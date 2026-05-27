Libro tutti!

Un gruppo di persone ha occupato una libreria nel centro della città, portando con sé libri e sedie. La scena si è svolta in modo pacifico, con alcuni partecipanti che hanno sistemato i volumi sugli scaffali e altri che si sono seduti a leggere. La polizia è intervenuta per controllare la situazione, senza procedere a sgomberi o interventi coercitivi. Nessuno è stato arrestato.

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