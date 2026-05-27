Libro tutti!
Un gruppo di persone ha occupato una libreria nel centro della città, portando con sé libri e sedie. La scena si è svolta in modo pacifico, con alcuni partecipanti che hanno sistemato i volumi sugli scaffali e altri che si sono seduti a leggere. La polizia è intervenuta per controllare la situazione, senza procedere a sgomberi o interventi coercitivi. Nessuno è stato arrestato.
Cantine Aperte. hic! se beve, se magna e se va al giro per la Toscana senza capì più nulla Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua. Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo © Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28515 - ROC 26524 CF PRTGNI54M09A390L . 🔗 Leggi su Lortica.it
Libro SIAM TUTTI SEMI
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Esperienza Unica e bellissima presentare il mio libro al Congresso APPUNTAMENTO CON IL CUORE ad Olbia.Grazie a Tutti i presenti ,Grazie per ‘invito al Responsabile scientifico dell'evento Dottor Gianluca Sanna. #pietrocatzolailcuocodeipr x.com
Tutti presenti oggi pomeriggio per l'inaugurazione della mostra del libro. Un appuntamento atteso da tutti organizzato dalla scuola primaria Salvo D'Acquisto. Alle 16.15 tutti pronti nel piazzale antistante il municipio dive ci accoglieranno i bambini e le loro mae facebook
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Giornata Mondiale del Libro: tutti i numeri del mercato e qualche consiglio di letturaIl 23 aprile, una data simbolo per la letteratura mondiale. Ecco quanto si legge in Italia e cinque romanzi imperdibili. Si celebra il 23 aprile la Giornata Mondiale del Libro, una ricorrenza voluta ... panorama.it
Elogio del libro contro tutti i muriLa civiltà dell'immagine e della digitalizzazione sospinta ha messo all'angolo il libro e con esso l'esperienza stessa della lettura. Lo si constata in ogni luogo: nelle sale d'attesa di ogni genere, ... repubblica.it