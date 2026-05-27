Lettera aperta al mondo della scuola | la sfida geopolitica di Leone XIV e l' incubo della scuola post-meritocratica
Un documento aperto al mondo della scuola evidenzia come l’intervento di Papa Leone XIV sulla rivoluzione tecnologica si colleghi alle sfide della didattica. La lettera discute il ruolo dell’intelligenza artificiale e il suo impatto sulla formazione e sul potere globale. Viene sottolineata la tensione tra i modelli meritocratici e un possibile scenario di scuola post-meritocratica. Il testo è firmato dal presidente di un’associazione di lavoratori, senza citare specifici enti o persone.
Riceviamo e pubblichiamo la riflessione del presidente del CESAF Maestri del Lavoro, Mauro Nemesio Rossi, sul rapporto tra intelligenza artificiale, scuola e potere globale, a partire dall’intervento di Papa Leone XIV dedicato alla nuova rivoluzione tecnologica. Un’analisi che richiama la storica. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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