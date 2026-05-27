Lettera aperta al mondo della scuola | la sfida geopolitica di Leone XIV e l' incubo della scuola post-meritocratica

Da casertanews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un documento aperto al mondo della scuola evidenzia come l’intervento di Papa Leone XIV sulla rivoluzione tecnologica si colleghi alle sfide della didattica. La lettera discute il ruolo dell’intelligenza artificiale e il suo impatto sulla formazione e sul potere globale. Viene sottolineata la tensione tra i modelli meritocratici e un possibile scenario di scuola post-meritocratica. Il testo è firmato dal presidente di un’associazione di lavoratori, senza citare specifici enti o persone.

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Riceviamo e pubblichiamo la riflessione del presidente del CESAF Maestri del Lavoro, Mauro Nemesio Rossi, sul rapporto tra intelligenza artificiale, scuola e potere globale, a partire dall’intervento di Papa Leone XIV dedicato alla nuova rivoluzione tecnologica. Un’analisi che richiama la storica. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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