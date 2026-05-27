LEGO Skylines | Il gioco che può unire Cities Skylines e mattoncini

Un nuovo gioco chiamato LEGO Skylines è stato annunciato online, suscitando interesse tra gli appassionati di videogiochi. La piattaforma o le modalità di gioco non sono state ancora dettagliate, ma il nome suggerisce un collegamento tra la costruzione di città e i mattoncini LEGO. Finora non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti o immagini ufficiali. La notizia ha generato aspettative tra chi segue i progetti di giochi di simulazione e di costruzione.

Il nome LEGO Skylines è comparso all’improvviso online e tanto è bastato per accendere la curiosità dei giocatori. Non parliamo di un annuncio ufficiale, né di un trailer pubblicato in grande stile, ma di una classificazione registrata in Corea del Sud che cita un titolo ancora non presentato da Paradox Interactive. Un dettaglio apparentemente tecnico, ma spesso molto significativo nel mondo dei videogiochi, perché le classificazioni possono anticipare progetti ormai vicini alla comunicazione pubblica. La parte più interessante è proprio il nome. LEGO Skylines richiama in modo immediato Cities Skylines, una delle serie gestionali più amate dagli appassionati di costruzione urbana. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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