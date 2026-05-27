Legami inaugurato il Kilometroverde | cresce Dreamland con oltre 30 ettari di parco

Notizia in breve

È stato inaugurato il Kilometroverde, un’area di oltre 30 ettari di parco che fa parte di Dreamland. L’azienda bergamasca ha realizzato questo progetto con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e la biodiversità. L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con un editore storico, che ha contribuito alla realizzazione del parco. La superficie dedicata al verde si aggiunge alle altre iniziative dell’azienda volte a valorizzare l’ambiente.