Legami inaugurato il Kilometroverde | cresce Dreamland con oltre 30 ettari di parco
È stato inaugurato il Kilometroverde, un’area di oltre 30 ettari di parco che fa parte di Dreamland. L’azienda bergamasca ha realizzato questo progetto con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e la biodiversità. L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con un editore storico, che ha contribuito alla realizzazione del parco. La superficie dedicata al verde si aggiunge alle altre iniziative dell’azienda volte a valorizzare l’ambiente.
LO SVILUPPO. L’azienda bergamasca investe sulla sostenibilità e sulla biodiversità insieme a De Agostini. Dreamland, il parco natura protetta di Legami, a Bergamo, a pochi passi dalla sede aziendale, compie 3 anni e punta a diventare la più grande area metropolitana riconvertita alla biodiversità, decuplicando la sua superfice che ora supera i 30 ettari. A protezione del parco è stato inaugurato il Kilometroverde, un intervento forestale lineare di 1 km composto da oltre 1.500 tra alberi e arbusti, una barriera verde tra l’area di Dreamland e l’autostrada A4. «Dreamland rappresenta il nostro contributo per avere un impatto positivo su... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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