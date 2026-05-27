Un rappresentante politico ha commentato che, nonostante ci fossero motivi concreti di insoddisfazione verso le amministrazioni precedenti, il conservatorismo continua a prevalere. Secondo le sue parole, si preferisce escludere immediatamente qualsiasi alternativa o cambiamento. Non sono stati annunciati altri dettagli o reazioni riguardo a questa posizione.

"C’erano seri motivi di scontento nei confronti delle amministrazioni uscenti, eppure continua a prevalere il conservatorismo, escludendo a priori l’alternativa e la discontinuità". Questo il commento del segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone all’indomani del risultato delle recenti elezioni amministrative. A Faenza la Lega si è presentata con una lista unica insieme a Forza Italia e Dc, sostenendo Claudio Miccoli, unico eletto in consiglio comunale. In lista chi ha preso più preferenze è stata la segretaria comunale leghista Roberta Conti, la quale potrebbe entrare in consiglio comunale se Miccoli dovesse decidere di fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lega, Morrone: "Qui prevale il conservatorismo"

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