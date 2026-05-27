Le storie d’amore e sport vanno forte

Da ilpost.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Se vi siete chiesti perché dopo pochi mesi dal successo di "Heated Rivalry" si parla molto di un'altra serie romantica sull'hockey sul ghiaccio Pochi giorni fa è uscita su Prime Video una serie tv che è già stata molto vista e commentata: racconta una storia d’amore tra un giocatore di hockey su ghiaccio bello e popolarissimo e una studentessa di musica brillante ma con una storia difficile. Si chiama Off Campus e per via dello sport giocato dai protagonisti è stato paragonato a Heated Rivalry, la serie canadese sulla storia d’amore tra due giocatori di hockey che lo scorso inverno ha avuto un grande e inaspettato successo internazionale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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