Le spogliazioni napoleoniche nella Serenissima Repubblica di Venezia

Da padovaoggi.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 11 giugno 2026 alle 17:30 si terrà una conferenza nella sala San Luca dell’Abbazia di Santa Giustina, in via Giuseppe Ferrari, dedicata alle spogliazioni napoleoniche nella Repubblica di Venezia. L’evento è organizzato dall’associazione San Daniele APS e si concentrerà sugli aspetti storici legati a questo periodo. La discussione si svolgerà in un contesto aperto al pubblico, con ingresso dalla zona posteriore della basilica.

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Giovedì 11 giugno 2026 alle ore 17:30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via Giuseppe Ferrari 2A), l’associazione San Daniele APS propone la conferenza dal titolo: "". Relatore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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