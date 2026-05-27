Le spogliazioni napoleoniche nella Serenissima Repubblica di Venezia

Il 11 giugno 2026 alle 17:30 si terrà una conferenza nella sala San Luca dell’Abbazia di Santa Giustina, in via Giuseppe Ferrari, dedicata alle spogliazioni napoleoniche nella Repubblica di Venezia. L’evento è organizzato dall’associazione San Daniele APS e si concentrerà sugli aspetti storici legati a questo periodo. La discussione si svolgerà in un contesto aperto al pubblico, con ingresso dalla zona posteriore della basilica.

Giovedì 11 giugno 2026 alle ore 17:30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via Giuseppe Ferrari 2A), l’associazione San Daniele APS propone la conferenza dal titolo: "". Relatore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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La Fine della Serenissima (1797-1815) | Il crollo di Venezia tra Napoleone e gli Asburgo

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