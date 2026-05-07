Architetta visionaria ha restaurato un hotel di culto da poco aperto nella Serenissima | con lei scopriamo luoghi del vetro gioielli speciali e ristoranti dedicati a donne memorabili

Un’architetta con origini libanesi e residente a Parigi da oltre 25 anni ha recentemente completato il restauro di un hotel storico nella città di Venezia. Durante i lavori, ha approfondito la conoscenza di luoghi legati al vetro e di ristoranti dedicati a donne di rilievo. La sua attività si concentra sulla creazione di ambienti che evocano emozioni, mantenendo un forte legame con l’identità culturale e storica dei luoghi coinvolti.

Nata in Libano ma parigina da oltre 25 anni, nel suo approccio al design l’architetta Aline Asmar d’Amman punta a una bellezza che sappia suscitare emozioni. Il suo studio, Culture in Architecture, ha sedi a Beirut e Parigi: qui, fra i tanti progetti, spicca la direzione artistica per la ristrutturazione dell’Hôtel de Crillon, dove collaborò con Karl Lagerfeld per i “Grand Apartments” da lui progettati. E poi il rinnovo del Jules Verne, ristorante al secondo piano della Tour Eiffel. Ma negli ultimi 8 anni, la seconda casa di Aline è stata Venezia. Qui ha coordinato il restauro di Palazzo Donà Giovannelli, capolavoro del XV secolo di proprietà di Arsenale Group, che oggi ospita l’hotel Orient Express Venezia.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Architetta visionaria, ha restaurato un hotel di culto da poco aperto nella Serenissima: con lei scopriamo luoghi del vetro, gioielli speciali e ristoranti dedicati a donne memorabili Notizie correlate Leggi anche: L’assassino di Chiara Poggi nascosto in cortile e l’irruzione nella villa a Garlasco: «Lei non ha aperto volontariamente». Il sospetto del movente nei file protetti Leggi anche: A Gent, nelle Fiandre, capolavoro assoluto è l’Agnello Mistico da poco restaurato