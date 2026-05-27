Le sette guerre di mafia e i 42 morti che hanno insanguinato Foggia
Nel corso di sette conflitti tra clan mafiosi a Foggia, sono state uccise 42 persone. La scena rappresenta 40 bare, una vicino all’altra, con altre due vuote, pronte a ricevere i corpi mai ritrovati. La violenza ha coinvolto diversi gruppi criminali, lasciando un segno profondo nella città. Le morti sono avvenute nel corso di diversi episodi sanguinosi, che hanno avuto un impatto sulla comunità locale.
Immaginate 40 bare, affilate una dopo l’altra. E aggiungetene altre due, drammaticamente vuote per altrettanti corpi che non troveranno mai pace. L’immagine, cruda e agghiacciante, restituisce il primo dato, ‘storico’ e meramente numerico dell’impatto che le guerre di mafia – sette quelle fino ad. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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