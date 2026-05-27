Le sette guerre di mafia e i 42 morti che hanno insanguinato Foggia

Notizia in breve

Nel corso di sette conflitti tra clan mafiosi a Foggia, sono state uccise 42 persone. La scena rappresenta 40 bare, una vicino all’altra, con altre due vuote, pronte a ricevere i corpi mai ritrovati. La violenza ha coinvolto diversi gruppi criminali, lasciando un segno profondo nella città. Le morti sono avvenute nel corso di diversi episodi sanguinosi, che hanno avuto un impatto sulla comunità locale.