Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 27 maggio 2026
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport.
Calciomercato Inter LIVE: Mourinho vuole Bastoni al Real Madrid. Intanto De Gea viene proposto ai nerazzurri Inter, riflessioni sul futuro di Mkhitaryan: proposta di rinnovo sul tavolo. De Vrij attende Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Primavera, la squalifica per 8 giornate di Taho impone una riflessione: i precedenti stagionali determinano la linea dura del giudice sportivo. L’approfondimento Cesena Inter Primavera 2-1, sfuma il sogno Scudetto. Il resoconto del match Trofeo dell’Armonia, Vecchi celebra il trionfo dell’Inter U23: «Esperienza positiva, l’obiettivo stagionale era la salvezza» Scudetto Inter, Bastoni celebra il tricolore: «Questo vale di più, non sono mai stato solo». 🔗 Leggi su Internews24.com
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