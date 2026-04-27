Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 27 aprile 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. In queste edizioni si trovano le principali notizie e aggiornamenti dal mondo dello sport, con particolare attenzione alle ultime gare, ai risultati e alle novità sui campionati nazionali e internazionali. Le prime pagine mostrano anche approfondimenti sui protagonisti e sulle vicende più rilevanti della giornata.

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