Le pagelle Diarra un gigante Morgan tripla d’autore Saliou Niang vola Vildoza adesso è papà

Vildoza ha ottenuto un voto di 7, giocando 22 minuti e segnando due su due da due punti, una su due da tre e due su due ai liberi. Ha catturato due rimbalzi, commesso quattro perse, recuperato un pallone e distribuito quattro assist.

Vildoza 7 (in 22’ 22 da due, 12 da tre, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 perse, un recupero, 4 assist). Il canestro più bello, per lui, è legato alla paternità. Sta in campo con mille emozioni e altrettante distrazioni, probabilmente. Ma la garra non manca mai. Edwards 8 (in 33’ 68 da due, 410 da tre, 77 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 perse, 3 recuperi, 5 assist). Se non avesse un paio di passaggi a vuoto, sarebbe da Nba. Si sbatte in difesa e offre il volto di un grande solista. Ma che ha a cuore le sorti del gruppo. Saliou Niang 8 (in 34’ 811 da due, 01 da tre, 34 ai liberi, 7 rimbalzi, una stoppata data e una subita, 3 perse, 3 assist). L’uomo volante stavolta non colpisce dalla lunga distanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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