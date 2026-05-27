Le Letture della Normale | L' Orologio di Carlo Levi
La Scuola Normale ha scelto di dedicare quest’anno l’evento de Le Letture della Normale a Carlo Levi e al suo libro 'L’Orologio'. La manifestazione si tiene in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La lettura del testo si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il compleanno dello Stato e si focalizza sul rapporto tra il pensiero di Levi e le tematiche di quel periodo storico.
Quest’anno la Scuola Normale celebra la Repubblica Italiana, a ottant’anni dalla sua fondazione, dedicando il tradizionale appuntamento primaverile de Le Letture della Normale a uno dei volumi che più intensamente ne restituiscono lo spirito e le contraddizioni: 'L’Orologio' di Carlo Levi.Ad. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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L’Istituto Marconi, insieme al Liceo Amaldi di Novi e all'Istituto Balbo di Casale Monferrato, nelle giornate del 20,21,22 aprile ha partecipato al progetto Le letture della Normale in Tour. Leggi l'articolo completo sulla pagina del MarcoNesw: marconitortona.ed x.com
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