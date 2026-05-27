Le Letture della Normale | L' Orologio di Carlo Levi

Notizia in breve

La Scuola Normale ha scelto di dedicare quest’anno l’evento de Le Letture della Normale a Carlo Levi e al suo libro 'L’Orologio'. La manifestazione si tiene in occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La lettura del testo si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il compleanno dello Stato e si focalizza sul rapporto tra il pensiero di Levi e le tematiche di quel periodo storico.