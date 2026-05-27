Le Guerriere K-Pop | a Trecate il tributo in concerto al Cine Teatro Silvio Pellico
Domenica 31 maggio 2026, alle 17.30, il Cine Teatro Silvio Pellico di Trecate ospiterà un concerto intitolato “Le Guerriere K-Pop: il grande tributo in concerto”. Lo spettacolo musicale sarà dedicato alle star del pop asiatico, con esecuzioni dal vivo di brani famosi e coreografie ispirate alle performance delle icone del genere. L’evento si svolgerà nel locale teatrale della città.
Domenica 31 maggio 2026 alle ore 17,30 il Cine Teatro Silvio Pellico di Trecate ospita “Le Guerriere K-Pop: il grande tributo in concerto”, uno spettacolo musicale dedicato alle icone del pop asiatico.L’evento propone un tributo alle principali star del K-Pop internazionale, con un live che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie e thread social correlati
Teatro: al Pellico di Trecate "La Fortuna con l'effe maiuscola"Venerdì 27 marzo alle 21, il Teatro Silvio Pellico di Trecate ospiterà lo spettacolo \