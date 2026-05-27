Le donne di Kinzica - Visita guidata Riscopriamo Pisa

Notizia in breve

Le donne di Kinzica sono state al centro di una visita guidata a Pisa, parte dell'iniziativa “RiscopriAmo Pisa” promossa dal Comune. La passeggiata, gratuita e con un massimo di 30 partecipanti, è rivolta ai residenti nel Comune e, in caso di posti liberi, anche ai residenti di altri Comuni dell’area Terre di Pisa. La visita si concentra sulla figura storica di Kinzica e sulla città.