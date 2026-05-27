Le donne di Kinzica - Visita guidata Riscopriamo Pisa
Le donne di Kinzica sono state al centro di una visita guidata a Pisa, parte dell'iniziativa “RiscopriAmo Pisa” promossa dal Comune. La passeggiata, gratuita e con un massimo di 30 partecipanti, è rivolta ai residenti nel Comune e, in caso di posti liberi, anche ai residenti di altri Comuni dell’area Terre di Pisa. La visita si concentra sulla figura storica di Kinzica e sulla città.
Proseguono i tour guidati dell’iniziativa “RiscopriAmo Pisa”, avviata dal Comune di Pisa.Ogni passeggiata, gratuita, potrà accogliere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o, qualora rimangano posti liberi, nei Comuni appartenenti all’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni devono essere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Chiese scomparse - Visita guidata Riscopriamo PisaContinuano i tour guidati dell’iniziativa “RiscopriAmo Pisa” promossa dal Comune.
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