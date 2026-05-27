Venerdì 29 maggio, durante l’assemblea della Banca d’Italia, il Governatore ha parlato di instabilità internazionale, della salute dell’economia globale e italiana, delle condizioni del credito e del sistema finanziario. La diretta Adnkronos ha seguito i suoi interventi, che si sono concentrati su questi temi. Nessuna altra informazione è stata fornita in questa fase.

(Adnkronos) - L'instabilità internazionale, lo stato di salute dell'economia, in Italia e a livello globale, le condizioni del credito e del sistema finanziario saranno al centro delle Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta. In occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2025 di Via Nazionale, venerdì 29 maggio dalle ore 10, l'Adnkronos sarà in diretta streaming sul sito e sul canale youtube dell'agenzia per ascoltare e commentare le parole del numero uno di Palazzo Koch. In studio, insieme a i vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, saranno presenti gli economisti Gloria Bartoli (Luiss) e Paolo Guerrieri (Sciences Po). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Considerazioni finali, venerdì 29 maggio la diretta Adnkronos dall'assemblea della Banca d'Italia

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#savethedate Considerazioni finali del Governatore Fabio Panetta Venerdì #29maggio h 10.30 L'evento sarà in streaming sul nostro sito bancaditalia.it e in diretta tv su @RaiDue @tg2rai Seguici sui nostri social con l'hashtag #CF2026 #Considerazioni x.com