Le 5 famiglie che comandano nell' edilizia fiorentina

Cinque famiglie controllano il settore edilizio a Firenze, una città nota per il suo patrimonio rinascimentale. Gli interventi di restauro e ristrutturazione degli edifici storici sono frequenti, con lavori eseguiti da imprese che spesso cambiano destinazione d’uso degli immobili. Inoltre, la costruzione di nuove strutture modifica la morfologia urbana. Questi gruppi familiari hanno un ruolo centrale nel mercato locale, influenzando le trasformazioni architettoniche e urbanistiche della città.

Perla architettonica del Rinascimento e città che vede i suoi edifici storici soggetti a continui restauri e ristrutturazioni da parte di sapienti lavoratori edili con svariati cambiamenti di destinazione d’uso oltre alla realizzazione di nuove costruzioni che cambiano la morfologia di città e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sfilate, crisi, rilanci e affari: quali sono (e come stanno) le famiglie che comandano la moda aretinaLe famiglie che guidano la moda aretina sono protagoniste di sfilate, crisi e rilanci, gestendo affari legati all’artigianato, alla conceria, ai...

Mediedil 2026: Confartigianato guida le imprese nell’ediliziaConfartigianato sta accompagnando le imprese edili nella partecipazione alle commesse pubbliche attraverso il portale Mepa e altri sistemi regionali.