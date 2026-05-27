Una ricerca rivela le 20 città italiane con il maggior numero di incontri segreti e relazioni extraconiugali nel 2026. La classifica, basata su dati raccolti quest’anno, evidenzia le città più coinvolte in attività amorose clandestine, dal Nord al Sud del Paese. I numeri indicano un aumento di questi incontri in molte aree, in coincidenza con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature. I dati sono stati raccolti tramite sondaggi e analisi di fonti ufficiali.

Con l’arrivo dell’estate 2026 e l’aumento delle temperature, non si alzano solo i termometri nelle città italiane, ma anche i dati legati alla sfera sentimentale e relazionale. La nuova classifica di Ashley Madison, piattaforma dedicata agli incontri, fotografa le 20 città italiane considerate più “bollenti” dal punto di vista delle relazioni extraconiugali e dell’infedeltà. Un ranking che, tra conferme e sorprese, ridisegna la geografia del desiderio in Italia. Il podio. 1° posto – Vicenza: Ancora una volta Vicenza domina la classifica e si conferma al primo posto. Un primato stabile che la rende una presenza fissa ai vertici del ranking nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le 20 città italiane più “hard” tra incontri segreti e relazioni extraconiugali: ecco la classifica 2026 da Nord a Sud

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