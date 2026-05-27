L' auto va a fuoco nel parcheggio sotterraneo una persona in ospedale

Martedì 26 maggio, intorno alle 15:40, un’auto ha preso fuoco nel parcheggio sotterraneo di via Cassiano a Bressanone. L’incendio ha causato danni al veicolo e ha portato all’intervento dei vigili del fuoco. Una persona presente nel parcheggio è stata trasportata in ospedale per controlli, senza che si conoscano al momento dettagli sulle sue condizioni. La causa dell’incendio non è ancora stata accertata.

Pomeriggio di apprensione quello vissuto ieri, martedì 26 maggio, in via Cassiano a Bressanone: intorno alle 15:40 un’auto è andata a fuoco in un parcheggio sotterraneo.L’intervento“All’arrivo delle prime squadre una densa colonna di fumo fuoriusciva già dalla struttura. Alcuni residenti avevano. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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