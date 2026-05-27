Lascia il marsupio sul carro attrezzi ladro si arrampica fino alla cabina di guida e lo ruba | in 20 minuti svuota la carta di credito

Notizia in breve

Un uomo di 54 anni ha lasciato il marsupio aperto e incustodito sul carro attrezzi davanti a un’azienda di soccorso stradale. Un ladro si è arrampicato fino alla cabina di guida e ha rubato il marsupio, svuotando la carta di credito in circa 20 minuti. L’episodio è avvenuto durante le ore diurne e ha portato alla perdita di denaro e documenti personali. Indagini in corso per identificare il responsabile.