L'arcipelago ha offerto uno spettacolo di bellezza e competizione, con la decima edizione dell'evento sull'isola Palmaria. Numerosi partecipanti si sono sfidati in condizioni di grande interesse, attirando pubblico e appassionati. La manifestazione ha visto protagonisti atleti e spettatori, creando un clima di entusiasmo e adrenalina. La giornata si è conclusa con risultati e premi, confermando l’importanza dell’appuntamento nel calendario locale.

Tanta era l’attesa. che non è stata delusa: bellezza, spettacolo e agonismo sono stati gli ingredienti della 10ma edizione della Palmaria Island, la gara di nuoto di fondo e mezzofondo organizzata dalla Rari Nantes Spezia, che ha trasformato lo specchio acqueo davanti all’isola dell’arcipelago spezzino in un catino bollente. Sono stati, in occasione di questa ricorrenza della doppia cifra, 150 i partenti, che si sono dati battaglia a colpi di bracciate, favoriti dalle condimeteo eccellenti: mare calmo, acqua con una temperatura di 19.5 gradi. Il club spezzino nell’organizzazione è stato coadiuvato dal Gug Liguria "in una sintonia perfetta" sottolineano dalla società. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’arcipelago dà spettacolo. Decima ’Palmaria Island’

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Si parla di: L’arcipelago dà spettacolo. Decima ’Palmaria Island’; Da Calata Doria a Calata Doria nuotando attorno alla Palmaria per 6 chilometri.

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