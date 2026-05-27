L’altro playoff del canarino Wiafe Seconda chance con la Primavera

Samuel Wiafe avrà un’altra opportunità in questa stagione, questa volta con la squadra Primavera. Dopo aver esordito in prima squadra, il giovane ha partecipato con successo alla corsa ai playoff della Primavera, che si sono conclusi con la finale di sabato contro l’Albinoleffe a Savignano. La partita ha deciso l’accesso alla Primavera 1, la massima divisione giovanile.

Questa stagione Samuel Wiafe se la ricorderà a lungo. Per l’esordio in prima squadra, senz’altro. E per il percorso della Primavera sino alla finale playoff di sabato a Savignano contro l’Albinoleffe che varrà l’accesso in Primavera 1, la serie A dei giovani. E per lui, così come per i vari Arnaboldi, Colpo, Fabbri e Maran, i ragazzi che hanno toccato con mano l’ambiente dei grandi di Sottil, può essere vista come una seconda, importante, opportunità. Un altro playoff, un’altra chance di ottenere un risultato storico per la formazione di Mandelli. Wiafe (classe 2008) si è messo in mostra e continua a farlo. È di queste ore, inoltre, la... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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