Il Comune e i sindacati della Polizia Locale hanno raggiunto un accordo, ponendo fine a tensioni precedenti. La polizia vigilerà sul concerto di Vasco Rossi in programma nella città. La ‘Locale’ sarà presente per garantire l’ordine durante l’evento, che si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza. L’intesa permette di definire i ruoli e le modalità di intervento durante l’evento musicale. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’accordo è stata resa nota.

Ferrara, 27 maggio 2026 - C’è l’accordo fra Comune e sindacati sulla Polizia Locale. Dopo settimane di tensioni culminate con la convocazione dello sciopero poi revocato, il Comune e i sindacati hanno blindato l’organizzazione del concerto di Vasco Rossi al Parco Urbano con una pre-intesa che entra nel dettaglio anche di turni, compensi e modalità operative della Polizia Locale. Ed è proprio questo uno degli aspetti che ha consentito di raffreddare il clima attorno all’evento del 5 e 6 giugno. Circa 60 agenti in campo per traffico e viabilità. Partiamo con il dire che saranno circa una sessantina gli agenti che, da quanto trapela da palazzo Municipale, verranno impiegati nelle operazioni di gestione del traffico e della viabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’accordo nel nome di Vasco Rossi: Comune-sindacati, pace fatta. La ‘Locale’ vigilerà sul concerto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Linea dura dei sindacati: “Tutti in sciopero nel giorno del concerto di Vasco Rossi”I sindacati hanno annunciato uno sciopero generale previsto per venerdì 5 giugno, giorno in cui si terrà il concerto di Vasco Rossi.

I sindacati, passo indietro: "Rinunciamo allo sciopero nel giorno di Vasco Rossi"I sindacati hanno deciso di annullare lo sciopero previsto per il 5 giugno, rinunciando alla manifestazione pianificata.

Temi più discussi: L’accordo nel nome di Vasco Rossi: Comune-sindacati, pace fatta. La ‘Locale’ vigilerà sul concerto; Roma e New York, protocollo di accordo sulla cooperazione culturale; Una marea per Vasco: in 120mila al maxi concerto a Ferrara. Le corriere andranno a prendere i turisti ai lidi; Antonello Venditti, chi è: 40 milioni di dischi venduti | Oggi ha una compagna? L'amore c'è.

Vasco Rossi - C'è chi dice no reddit

Vasco Rossi sulla scaletta del tour: La prima e l’ultima canzone racchiudono il conceptIl rocker ha raccontato sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni di follower: Albachiara sarà sempre alla fine dello show. Mentre la prima e l’ultima canzone racchiudono il concept live ... tg24.sky.it

Vasco RossiEcco tutto ciò che c’è da sapere sulla vita privata e sulla carriera di uno dei cantautori italiani più amati e seguiti di sempre: biografia e progetti. libero.it