I sindacati passo indietro | Rinunciamo allo sciopero nel giorno di Vasco Rossi

I sindacati hanno deciso di annullare lo sciopero previsto per il 5 giugno, rinunciando alla manifestazione pianificata. La decisione arriva dopo una recente sconfitta subita nei giorni precedenti, che ha portato i segretari delle funzioni pubbliche di tre principali sigle confederali a comunicare ufficialmente l’annullamento della procedura di proclamazione. La scelta è stata comunicata attraverso una lettera inviata alle parti interessate.

Lo sciopero, il 5 giugno, non si farà. Dopo l’ennesima batosta dei giorni scorsi, sono i segretari delle funzioni pubbliche delle tre sigle confederali Cgil, Cisl e Uil in una missiva indirizzata, a decretare "l’annullamento in autotutela della procedura di proclamazione". Che, tradotto in linguaggio comune, significa che i rappresentanti dei lavoratori hanno dovuto fare un passo indietro. Rimediando una sonora ‘sconfitta’ nel braccio di ferro ingaggiato contro il Comune. La lettera delle tre sigle, è in qualche modo una risposta all’ultima comunicazione ricevuta dalla Commissione di garanzia per il diritto allo sciopero. Fra i destinatari risultano anche il prefetto Massimo Marchesiello e, ovviamente, il sindaco Alan Fabbri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I sindacati, passo indietro: "Rinunciamo allo sciopero nel giorno di Vasco Rossi" Notizie correlate Leggi anche: Linea dura dei sindacati: “Tutti in sciopero nel giorno del concerto di Vasco Rossi” Leggi anche: Salta lo sciopero nel giorno del concerto di Vasco Rossi: “Non rispetta le regole”