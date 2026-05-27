Stan Lee, scomparso nel 2018, è stato riproposto attraverso un progetto di intelligenza artificiale. Un accordo tra aziende del settore ha permesso di creare contenuti che riproducono la voce e lo stile del fumettista. Questa tecnologia consente di far parlare nuovamente il personaggio di Lee, mantenendo la sua presenza digitale. L'operazione riguarda l’utilizzo di AI per ricreare le sue espressioni vocali.

Stan Lee, la leggenda della Marvel scomparsa nel 2018, “ritorna” ufficialmente grazie a un importante accordo nel campo dell’ intelligenza artificiale. ElevenLabs, azienda leader nel settore dell’audio generativo, ha siglato un’intesa con Stan Lee Universe per integrare la voce e l’immagine del celebre autore nel proprio “Iconic Marketplace”, una piattaforma che permette di licenziare le voci di personaggi iconici per scopi commerciali e artistici. La replica digitale di Lee è stata creata partendo da registrazioni professionali storiche, garantendo una fedeltà che mira a preservare l’eredità narrativa del creatore di Spider-Man e Iron Man “Sapete cosa non vi dicono mai delle leggende? Sopravvivono alla storia” Introducing @TheRealStanLee on ElevenLabs. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - La voce di Stan Lee torna a parlare: il progetto AI che riapre l’eredità Marvel

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