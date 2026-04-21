Stan Lee | le sue idee inedite alla base della nuova serie The Vault

L'icona della Marvel è la fonte di ispirazione per un nuovo progetto in fase di sviluppo ideato per rivolgersi ai giovani spettatori. Le idee inedite di Stan Lee saranno alla base di una nuova serie, in fase di sviluppo tra le fila di TaleSphere Studios, intitolata The Vault. Il progetto, ideato come omaggio nei confronti dell'icona dei Marvel Comics, è stato ideato per rivolgersi a un pubblico di teenager. Cosa racconterà la serie ispirata a Stan Lee The Vault, secondo la prima descrizione diffusa dai produttori, rifletterà ciò che ha sempre contraddistinto Stan Lee e le sue opere, all'insegna di 'cuore, immaginazione e incoraggiamento'. TaleSphere Studios ha inoltre spiegato che alla base del progetto ci sarà la passione dell'artista per la narrazione, .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Stan Lee: le sue idee inedite alla base della nuova serie The VaultThe Vault, secondo la prima descrizione diffusa dai produttori, rifletterà ciò che ha sempre contraddistinto Stan Lee e le sue opere, all'insegna di 'cuore, immaginazione e incoraggiamento'. movieplayer.it

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