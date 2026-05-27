La versione di Delmastro | Per caso dai Caroccia

In commissione, Andrea Delmastro ha descritto come un’imperdonabile leggerezza politica una frase pronunciata casualmente dai Caroccia. La dichiarazione riguarda un episodio recente, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le conseguenze. La discussione si è concentrata su questa affermazione, senza altre informazioni disponibili. Non sono stati forniti chiarimenti su eventuali reazioni o provvedimenti successivi. La vicenda resta aperta, senza sviluppi ufficiali comunicati.

Il caso L'ex sottosegretario alla Giustizia audito in commissione Antimafia. Le opposizioni: «Non è credibile» «Un’imperdonabile leggerezza politica». Così ieri Andrea Delmastro ha definito in commissione parlamentare Antimafia la sua partecipazione alla società «Le cinque forchette Srl», di cui faceva parte anche Miriam, figlia di Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia e riciclaggio per conto del clan dei Senese. L’ex sottosegretario alla Giustizia vi era entrato alla fine del 2024 come socio fondatore. Poi a novembre 2025 ne era uscito, trasferendo le sue quote in un’altra società di sua proprietà, la G&G Srl, che ha poi lasciato lo scorso marzo, dopo la condanna definitiva in Cassazione per Caroccia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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