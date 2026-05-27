la variabile vannacci si abbatte sul centrodestra

Un generale in congedo ha dichiarato di voler candidarsi alle elezioni politiche, attirando l’attenzione del centrodestra. La sua presenza potrebbe influenzare gli equilibri tra i tre leader principali, creando una quarta forza politica. Al momento, il centrodestra spera di evitare che questa candidatura possa complicare gli accordi tra i principali schieramenti. La proposta è stata annunciata senza dettagli sui tempi e sulle modalità ufficiali di candidatura.

Il centrodestra spera in un miracolo ma dovrebbe essere di quelli grossi per evitare ai tre leader di dover fare i conti con il quarto incomodo, Roberto Vannacci. Il generale si sente lanciato, non ha vincoli di sorta, bombarda direttamente Arcore. Sbarca per la prima volta al Pirellone con due consiglieri regionali e ai margini della conferenza stampa convocata per cantare vittoria prende di mira la primogenita del cavaliere: «Marina Berlusconi è segretario generale di Forza Italia? Quale ruolo ha? Quando dice “noi” a chi si riferisce? Stiamo dicendo che la politica o che alcuni partiti italiani sono eterodiretti dal denaro e dall’editoria?». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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