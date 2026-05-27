La truffa della multa per eccesso di velocità | nuova ondata di false mail inviate a Parma

Una nuova ondata di email false sta circolando a Parma, fingendo di essere notifiche di multe per eccesso di velocità. Le mail invitano i destinatari a cliccare su link o allegati, con l’obiettivo di sottrarre dati personali e denaro. Le comunicazioni ingannevoli sono state segnalate più volte, ma continuano a essere inviate, creando confusione tra gli utenti.

Ne abbiamo parlato e scritto già un paio di volte, ma non è mai abbastanza per mettere in guardia gli utenti e fare attenzione su un raggiro in grado di sottrarre dati sensibili e soldi a chi ci casca. Tutto parte da una mail, che inizia così:“Il nostro sistema ha rilevato un pagamento non. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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