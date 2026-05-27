Un senatore della sinistra è stato coinvolto in un caso giudiziario legato a presunte irregolarità finanziarie. La notizia ha avuto eco nelle cronache politiche, con l’indagine ancora in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli specifici dell’indagine o sui possibili sviluppi. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni e riflessioni interne al partito, mentre il soggetto coinvolto non ha ancora commentato pubblicamente.

Certi amori non finiscono, cantava Antonello Venditti. E il grande amore della sinistra, anzi la vera passione erotica dei compagni, si sa, è l'analisi della sconfitta. In un amen sono capaci di passare dal linciaggio del «destro» (format-Gruber su Tele-Cairo: tre contro uno, e giù schiaffi) alla seduta di autocoscienza. Con il dubbio esistenziale: ma non è che Elly non ce la fa? Più campo santo che campo largo. Panico a sinistra dopo la batosta elettorale Meloni e Orsini asfaltano l'Ue Convegno Il Tempo-Meta: fermare l'ossessione regolatoria europea La prima pagina Siamo in edicola #buongiorno #27maggio #iltempoquotidiano pic.twitter.comsF2WBvkJqx — IL TEMPO (@tempoweb) May 27, 2026 È così: ogni volta che un piddino incontra la realtà, ne esce tumefatto nel corpo e avvilito nello spirito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La sinistra attorcigliata alla sconfitta. Caso Renzi: senatore, non si faccia fregare

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