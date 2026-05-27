la secessione soft del nord va avanti a passo di carica

Entro la fine della legislatura, le quattro regioni del Nord a statuto ordinario potrebbero avviare un primo passo verso la secessione. La strategia prevede iniziative che rafforzano la possibilità di autonomia, con decisioni che potrebbero portare a una maggiore autonomia amministrativa e fiscale. Non ci sono ancora dettagli sulle tempistiche o sui contenuti specifici delle proposte, ma il percorso sembra già avviato.

Riforme Governatori di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto auditi sulle preintese con lo Stato per la devoluzione di 4 materie non Lep Riforme Governatori di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto auditi sulle preintese con lo Stato per la devoluzione di 4 materie non Lep Entro la fine della legislatura le quattro regioni del Nord a statuto ordinario potrebbero compiere un primo passo verso il distacco dal resto del Paese. Ad esse verranno attribuite le competenze legislative in quattro materie pesanti, come la regolamentazione delle professioni, la previdenza complementare, la protezione civile e il coordinamento della finanza pubblica sulla salute. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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