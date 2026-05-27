Dal 4 al 6 giugno, piazza Gae Aulenti a Milano ospiterà la ‘Milano Health Week’, un evento che trasformerà l’area in un villaggio della salute all’aperto. Durante questa tre giorni, saranno presenti stand, attività e iniziative dedicate alla promozione del benessere e della prevenzione sanitaria. L’evento si rivolge a cittadini, professionisti e associazioni interessati a temi legati alla salute pubblica.

Dal 4 al 6 giugno piazza Gae Aulenti nel capoluogo lombardo si trasformerà in un grande villaggio della salute a cielo aperto. Debutta la ‘ Milano Health Week in Portanuova ’, festival europeo dedicato a salute, prevenzione, innovazione e intelligenza artificiale applicata alla medicina. Tre giorni di screening gratuiti, incontri con specialisti, tecnologie immersive e attività divulgative con l’obiettivo di avvicinare i cittadini ai temi della ricerca clinica e della prevenzione. I padiglioni tematici. La manifestazione si snoderà attraverso un percorso articolato in sei padiglioni tematici dedicati a salute femminile e maschile, neurologia e salute mentale, gastroenterologia e nutrizione, prevenzione oncologica e metabolismo cardiometabolico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La salute scende in piazza con la ‘Milano Health Week‘

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