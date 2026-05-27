Domani sera il Vidia Club chiude la 42ª rassegna invernale con uno spettacolo speciale. La serata coincide con i compleanni di due amici e vede la partecipazione di tre persone. L’evento segna la fine della stagione e si svolge nel locale della zona. Non sono stati annunciati dettagli sullo spettacolo, che sarà unico e non replicabile. La serata si svolge in un’atmosfera informale, con l’obiettivo di festeggiare la conclusione della rassegna.

Un finale di stagione, due compleanni e tre amici. Domani sera il Vidia Club celebra la fine della propria rassegna invernale, la 42ª, con uno show unico e irripetibile. Sul palco spazio a due giganti della musica rock e alternative: da un lato uno show acustico di Omar Pedrini, ex leader dei Timoria; dall’altro il forlivese Alessandro Cortini, membro dei Nine Inch Nails e primo e unico italiano nella Rock & Roll Hall of Fame. Entrambi amici del patron del Vidia Libero Cola, i due musicisti festeggeranno i propri compleanni con dei set creati apposta per l’occasione. I biglietti sono in vendita sul sito di Ticketmaster e Ticketone, oltre che al Vidia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La Romagna è la mia mitologia felice"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jennifer Lopez: "È la mia happy era, sono felice". E sugli uomini...Jennifer Lopez ha dichiarato di essere felice e di vivere il suo periodo più spensierato.

Bravi ragazzi che giocano a fare i gangster e coltelli: perché la Romagna non è più un’isola felice per gli adolescentiUn’indagine recente ha analizzato la diffusione della violenza tra gli adolescenti in Italia, con un focus sulla Romagna.

Si parla di: La Romagna è la mia mitologia felice; Sala Baganza: Buttarelli. Racconti materici - Mostra d'arte contemporanea in Emilia Romagna.

La Notte Rosa fa 20 anni, Romagna in festa al solstizio d'EstateLa 'Notte Rosa', compie vent'anni e dopo avere incarnato l'essenza del 'Capodanno' sulla spiaggia, cambia pelle: l'evento storicamente ospitato nella prima settimana di luglio si terrà il 20-21-22 ... ansa.it