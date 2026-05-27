La Romagna è la mia mitologia felice

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani sera il Vidia Club chiude la 42ª rassegna invernale con uno spettacolo speciale. La serata coincide con i compleanni di due amici e vede la partecipazione di tre persone. L’evento segna la fine della stagione e si svolge nel locale della zona. Non sono stati annunciati dettagli sullo spettacolo, che sarà unico e non replicabile. La serata si svolge in un’atmosfera informale, con l’obiettivo di festeggiare la conclusione della rassegna.

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Un finale di stagione, due compleanni e tre amici. Domani sera il Vidia Club celebra la fine della propria rassegna invernale, la 42ª, con uno show unico e irripetibile. Sul palco spazio a due giganti della musica rock e alternative: da un lato uno show acustico di Omar Pedrini, ex leader dei Timoria; dall’altro il forlivese Alessandro Cortini, membro dei Nine Inch Nails e primo e unico italiano nella Rock & Roll Hall of Fame. Entrambi amici del patron del Vidia Libero Cola, i due musicisti festeggeranno i propri compleanni con dei set creati apposta per l’occasione. I biglietti sono in vendita sul sito di Ticketmaster e Ticketone, oltre che al Vidia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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