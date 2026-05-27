La ricostruzione documentata dell’Ange Gardien approda al Galata Museo del Mare

Dal 29 al 31 maggio, il Galata Museo del Mare ospita l’Ange Gardien, ricostruzione documentata dell’imbarcazione del capitano Claude Terrisse. La nave, protagonista di navigazioni nel Mediterraneo nel XVII secolo, viene esposta in questa mostra temporanea. La ricostruzione si basa su documenti storici e permette di osservare da vicino una imbarcazione dell’epoca. L’esposizione è aperta al pubblico per tre giorni, senza eventi o attività collaterali.

Da venerdì 29 a domenica 31 maggio il Galata Museo del Mare accoglie l’Ange Gardien, ricostruzione documentata dell’imbarcazione del capitano Claude Terrisse, protagonista della navigazione mediterranea del XVII secolo.L’imbarcazione attraccherà davanti al Galata e sarà eccezionalmente visitabile. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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