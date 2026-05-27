La richiesta del sindaco di Farindola nell' assemblea Aca | Compensazioni concrete per i comuni sorgentizi

Durante l'assemblea dei soci Aca, il sindaco di Farindola ha chiesto compensazioni concrete per i comuni sorgentizi. L'incontro si è svolto il 26 maggio, con l’approvazione del bilancio 2025 e la discussione sulla riforma del servizio idrico abruzzese approvata dal consiglio regionale.

Intervento del sindaco di Farindola Luca Labricciosa durante l'assemblea dei soci Aca del 26 maggio durante la quale è stato approvato il bilancio 2025 e si è discusso della riforma del servizio idrico abruzzese approvata dal consiglio regionale. "Farindola contribuisce da decenni in maniera. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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