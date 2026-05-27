La Juventus fissa i tre soli incedibili e l’Inter piomba su Bremer | il piano per la corsa scudetto
La Juventus ha stabilito tre giocatori come incedibili nella prossima sessione di mercato. Nel frattempo, l’Inter ha messo nel mirino il difensore, cercando di portarlo in squadra. La squadra bianconera si prepara a un mercato di rinnovamento, con l’obiettivo di rafforzare la rosa senza superare i limiti di bilancio imposti. La strategia si concentra su mantenere i giocatori chiave e acquisire nuovi elementi per competere nella prossima stagione.
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 La dirigenza bianconera impone la linea delle cessioni prima degli acquisti per garantire la sostenibilità finanziaria, accendendo il mercato attorno al centrale brasiliano. La Juventus si appresta ad affrontare una sessione estiva di calciomercato caratterizzata da un profondo rinnovamento strutturale, all’interno della quale la dirigenza sarà chiamata a bilanciare le ambizioni di vittoria nella prossima corsa scudetto con il rispetto di rigidi parametri di bilancio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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