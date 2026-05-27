La Juventus fissa i tre soli incedibili e l’Inter piomba su Bremer | il piano per la corsa scudetto

Da stilejuventus.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus ha stabilito tre giocatori come incedibili nella prossima sessione di mercato. Nel frattempo, l’Inter ha messo nel mirino il difensore, cercando di portarlo in squadra. La squadra bianconera si prepara a un mercato di rinnovamento, con l’obiettivo di rafforzare la rosa senza superare i limiti di bilancio imposti. La strategia si concentra su mantenere i giocatori chiave e acquisire nuovi elementi per competere nella prossima stagione.

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